Губерниев выбрал фаворита в дерби ЦСКА - «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о центральном матче 14-го тура Премьер-лиги ЦСКА - «Спартак».

«У ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. С моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом», - передает слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало противостояния запланировано в 20:45 по столичному времени. Перед началом встречи «армейский» коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» идут на шестой позиции.