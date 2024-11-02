Мостовой назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Рубин»

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Об этом матче поделился мыслями футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Ставить на победу «Рубина» нет смысла. Но я рискну и предположу, что и «Локо» тут викторию не добудет. Выберу тут ставку на ничью со счетом 2:2», - приводятся слова Александра на станицах «ВсеПроСпорт».

Матч «Локомотива» и «Рубина» состоится сегодня, 2 ноября, на московском стадионе «РЖД Арена». Начало поединка запланировано в 18:00 по столичному времени. Перед этой встречей «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а казанская команда идет на седьмой позиции.