Вратарь «Спартака» Селихов дал ответ «Ростову»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил предложение по трансферу в «Ростов», однако ответил отказом. Об этом рассказал тренер голкиперов «жёлто-синих» Виталий Кафанов.
«Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал в прошлом году об этом. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Трудовое соглашение Селихова с московским топ-клубом рассчитано до лета следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,5 миллиона евро.
Бан пользователя