Корнеев: «Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев в разговоре с журналистами поделился мнением о хавбеке московского ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Думаю, что он начнет встречу с «красно-белыми» с первых минут», - передает слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «армейцы» примут «Спартак» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена». Матч состоится 2 ноября и начнется в 20:45 по столичному времени.

Перед этой встречей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на шестой позиции.