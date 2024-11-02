Газзаев высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем поединке между «армейцами» и московским «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«И ЦСКА, и «Спартаку» нужны очки и улучшение позиций. Каждый игрок всегда подходит к дерби с особым настроем и выкладывается на полную», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между «армейцами» и «красно-белыми» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. В преддверии матча команда Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а подопечные Деяна Станковича располагаются на шестой строчке.