Даку может покинуть «Рубин» зимой

Форвард Мирлинд Даку сейчас не задумывается об уходе из казанского «Рубина». Об этом рассказал отец албанского нападающего Фехми Даку.

«Мирлинд сейчас не думает об уходе из «Рубина», несмотря на неудачную игру команды. Однако, мы будем рассматривать предложения для перехода зимой», - передает слова отца футболиста Sport24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Даку поучаствовал в 12 поединках. 26-летний нападающий записал себе в актив шесть забитых мячей (три – с пенальти) и две голевые передачи. После 13 матчей чемпионата страны казанская команда набрала 18 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.