Наумов сделал прогноз, кто станет победителем в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданиюсчитает, что ЦСКА одержит победу над «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

«Тут трудно выбрать фаворита, но небольшое преимущество ЦСКА можно отдать. В таком московском дерби фаворита очень сложно выделять, тем более, обе команды показывают очень нестабильную игру. Запаса прочности у ЦСКА тоже нет, они побеждают со счётом 1:0, 2:1. Нет такой модели у команды, которая позволила бы забивать голы: Мусаев сдал, Обляков тоже перестал бить по воротам. А «Спартак» тем более непредсказуем, то Абаскаль тасовал состав, сейчас Станкович. Поэтому тут прогнозировать сложно. Мне кажется, что ЦСКА в один гол победит», - сказал Наумов.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдёт 2 ноября в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.