Широков: «Спартак» стабилен в своём состоянии»

Экс-футболист ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в разговоре с представителями СМИ высказался об игре столичного «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» стабилен в своём состоянии. Пока никаких изменений в игре не вижу. Обычное состояние «Спартака», к сожалению, для клуба и болельщиков», - передает слова Широкова Metaratings.ru.

По итогам 13 туров чемпионата России спартаковцы набрали 22 балла и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечным Деяна Станковича будет противостоять столичный ЦСКА. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» 2 ноября и начнется в 20:45 мск.