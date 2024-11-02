Роналдо высказался о провальной серии «Ростова»

Бразильский форвард «Ростова» Роналдо прокомментировал безвыигрышную серию команды в чемпионате России. «Жёлто-синие» не выигрывают семь матчей подряд.
«Конечно, в команде есть расстройство из-за результатов. Ведь мы много работаем, а победы пока не пришли. Мяч не очень идёт в ворота. Мы растём, так что результат придёт», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».
В матче 14-го тура Премьер-лиги «Ростов» на выезде противостоял столичному «Динамо». Команды расписали мировую на «ВТБ Арене» со счетом 1:1. После этого поединка подопечные Валерия Карпина занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.
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