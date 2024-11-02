Корнеев - о форварде «Спартака»: «Это не провал, а провалище!»

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев критически высказался о трансфере бразильского форварда Виллиана Жозе в столичный «Спартак».
«Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо», - приводятся слова Корнеева на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что 32-летний бразильский нападающий пополнил ряды «народной команды» в летнее трансферное окно. Предыдущим его клубом был севильский «Бетис». В текущем сезоне Жозе сыграл 11 поединков, записав себе в актив всего один забитый мяч.
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