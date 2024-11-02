Колосков: «Важно, чтобы ЦСКА и «Спартак» сконцентрировались на футболе, а не мешали друг другу играть»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от центрального матча 14-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет «Спартак».

«У «Спартака» как-то больше импровизации получается, у ЦСКА - организации. Как они будут играть - невозможно сказать, может, наоборот, «армейцы» начнут импровизировать, а «Спартак» будет играть в какой-то классической модели. Фаворитов нет в этой игре, и та, и другая команда может выиграть. Важно, чтобы все сконцентрировались на футболе, а не мешали друг другу играть», - сказал Колосков.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдёт 2 ноября в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.