Корнеев рассказал, в чём Обляков лучше Барко

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Иване Облякове и хавбеке «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между ЦСКА и «Спартаком». Столичное дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают пятое место в таблице, а «красно-белые» располагаются на шестой позиции.