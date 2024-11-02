Балахнин назвал проблему футболистов «Ростова»

«Ростову» надо работать, чтобы выйти из кризиса. Настораживает, что у игроков нет настроения. Понимают, что не вылетят, но и выше восьмого места не поднимутся. У них нет мотивации», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».