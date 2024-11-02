Балахнин назвал проблему футболистов «Ростова»

Российский эксперт Сергей Балахнин высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Ростову» надо работать, чтобы выйти из кризиса. Настораживает, что у игроков нет настроения. Понимают, что не вылетят, но и выше восьмого места не поднимутся. У них нет мотивации», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
В рамках 14-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде расписал мировую со столичным «Динамо» со счетом 1:1. После этой встречи в активе подопечных Валерия Карпина стало 14 баллов. «Жёлто-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего седьмым «Рубина» на четыре очка.
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