Балахнин - о нецензурном слове Лички на пресс-конференции: «Он просто не смог подобрать синоним, но это было сильно»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо».

- Считаете ли ничью с «Динамо» положительным результатом для «Ростова»?

- Вряд ли можно считать ничью положительной для ростовчан, потому что она мало что дала в плане продвижения вверх по турнирной таблице. Хотя в любом случае, это не поражение.

- А если учитывать, что в конце матча «Динамо» крепко насело на ворота гостей?

- Это да. «Бело-голубые» были ближе к победе.

- Как восприняли ошибку Лунёва, приведшую к голу в его ворота?

- Лунёв - достаточно опытный вратарь, чтобы не допускать таких ошибок. Вряд ли они были у него раньше. Обычно он более дисциплинированный. Поэтому сложно сказать, чем вызван такой ляп.

- Вчера после матча тренер вратарей Виталий Кафанов сказал мне, что это во многом идет от тактики команды, при которой голкипер должен разыгрывать мяч. Он сказал, что такие ошибки неизбежны. Согласны с ним?

- Нет, конечно. Ну как это может быть неизбежно? Пусть хорошо посмотрят на этот эпизод. Там вообще не было никакой неизбежности. Эта передача не напрашивалась. Лунёв потом весь матч много играл ногами и не сделал ни одной ошибки. А после этого момента на лице Лунёва было написано, как он расстроился.

- Безвыигрышная серия «Ростова» достигла восьми матчей. Перспективы команды не радужные?

- Я не вижу катастрофических перспектив, если говорить о вылете из РПЛ. «Ростов» по уровню футболистов и игры намного выше конкурентов. Но и высоко он не дотянется. Останется примерно на том месте, на котором находится на данный момент. Ну не вытягивает команда в этом сезоне по всем компонентам. Вчера по ходу матча контроль мяча гостями доходил до показателей 25%, тогда как у «Динамо» было 75%. Как будто команда Карпина просто не играла. Было видно, что «Ростов» объективно намного слабее соперника.

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- Личка на пресс-конференции нецензурно выразился, описывая игру своей команды, и теперь это все обсуждают. Надо ли наказывать тренера за такое и как именно?

- Определение Лички очень хорошо подходит к прошедшему матчу. И не только со стороны «Динамо». Со стороны «Ростова» даже больше. Но я считаю, что касаемо Лички за такое высказывание не стоит наказывать.

- Почему?

- Из-за дефицита языкового запаса он не мог выразить то, что видел на поле. Это было сказано не зло. Иногда услышишь подобное, и думаешь, что человек - матерщинник, и так высказываться нельзя. А у Лички это прозвучало потому, что он просто не смог подобрать синоним к этому слову. Но это было сильно.

Елена Григорьевская