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Корнеев назвал игрока, которого Станкович не решится выпустить с ЦСКА

02 Ноября 2024 • 12:18 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев в беседе с журналистами высказался насчет предстоящего поединка между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Считаю, что Литвинов выйдет в центре обороны. Станкович не решится выпустить Абену, который провалил матч с «Краснодаром». Абена не для больших задач», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Дерби ЦСКА против «Спартака» состоится сегодня, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. Соперники являются соседями по турнирной таблице Премьер-лиги - команда Марко Николича занимает пятое место, а подопечные Деяна Станковича находятся на шестой строчке.

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