Сёмин прокомментировал результат матча «Динамо» - «Ростов»

Бывший рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат поединка между «Динамо» и «Ростовом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Динамо» было достаточно моментов, команда имела преимущество, но нет голов. Думаю, они всё поправят, прошло чуть больше трети чемпионата. Верю, что «Динамо» восстановится», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Матч «Динамо» и «Ростова» прошел на стадионе «ВТБ Арена» в пятницу, 1 ноября, и завершился вничью со счетом 1:1. После этого результата столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой позиции.