Широков выбрал между Станковичем и Николичем перед дерби

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков провел сравнение между главным тренером ЦСКА Марко Николичем и наставником «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я мало знаю Станковича, он всего месяца четыре работает у нас. Николич больше известен. Николич выглядит значительно предпочтительнее. Но играют не тренеры, а футболисты», - передает слова Широкова Metaratings.ru.

Напомним, что дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по столичному времени. В преддверии противостояния «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» находятся на шестой строчке.