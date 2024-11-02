Шикунов оценил игру «Динамо» и «Ростова»

Александр Шикунов, экс-спортдир московского «Спартака», высказался относительно вчерашнего поединка между столичным «Динамо» и «Ростовом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Недоволен качеством игры. Трудно говорить, что происходит с «Ростовом». От «Динамо» тоже ожидали другой игры. Серый матч получился», - передает слова Шикунова «Чемпионат».

Встреча «Динамо» и «Ростова» состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. После этого поединка московский клуб набрал 27 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Жёлто-синие» с 14 очками находятся на восьмой строчке.