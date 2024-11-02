Петрушин - об ошибке Лунёва, приведшей к голу в игре с «Ростовом»: «Я уже к этому привыкаю»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Ростовом».

- Как вы восприняли ничью «Динамо» с «Ростовом»?

- У «Динамо» был шанс подняться повыше в таблице, тем более что в последних матчах «Ростов» показывает не очень выразительный футбол. Пошли даже слухи об отставке Карпина. Поэтому я надеялся, что команда Лички справится с южанами. Тем более у себя дома. Но не получилось.

- Вы серьезно отнеслись к словам Карпина об увольнении?

- Слухи не бывают беспочвенными. Значит где-то, наверное, это есть. Руководство хочет видеть результат, а его нет.

- Безвыигрышная серия «Ростова» достигла восьми матчей. Перспективы команды не радужные?

- Во вчерашней игре было видно, что в первом тайме хозяева имели большое преимущество. Не хватало везения. Я не помню у «Ростова» моментов. А после перерыва гости меня удивили. Думаю, в раздевалке был серьезный разговор. Хотя во втором тайме футбола было очень мало. Шла борьба. Забей Нгамалё, когда он вышел один на один, «Ростов» бы не отыгрался, даже несмотря на то, что «Динамо» выглядело после перерыва неубедительно, а некоторые футболисты откровенно провалились. Но последние минут пять хозяева загнали «Ростов» в его штрафную площадь. Это был бенефис голкипера Ятимова. Не зря его признали лучшим игроком встречи. Он несколько раз спас свою команду, потащил мячи.

- А у вратаря «Динамо» Лунёва наоборот был не его день. Он допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному мячу. С чем связан этот ляп?

- Я уже к этому привыкаю. И Личка, и Карпин хотят, чтобы голкиперы хорошо играли ногами, начинали атаку, а не просто выбивали мяч в борьбу. Лунёв – это не первый случай. У Лещука были такие же ошибки, когда он привозил себе голы. Для меня это не ново. Хотя в игре вратаря должна быть надежность. Если говорить о вчерашнем ляпе, я заметил, что Бальбуэна в моменте паса Лунёва не просил этот мяч. Он рукой показывал, чтобы передача пошла в правую сторону. Даже отвернулся. И в это время пошел пас. Это грубейшая ошибка Лунёва. Защитник не просил мяч, а Андрей ему его подсунул.

- Насколько такая тактика игры оправдана? Потому что тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов вчера говорил, что такие ошибки неизбежны при данной тактике.

- Естественно. Команда теряет очки благодаря таким ошибкам. Тем более у «Ростова» таких потерь было столько, мама не горюй. Я не могу с этим согласиться. Вратарь – это надежность. Плюс не все из них умеют хорошо играть ногами. Можно это тренировать, но в игре есть нервное состояние.

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- Личка на пресс-конференции нецензурно выразился, описывая игру своей команды. Надо наказывать тренера за это?

- Команда играет так, как было задумано на установке. Второй тайм «бело-голубые» провалили. Некоторые футболисты просто растворились. Были не узнаваемы. Я Личку не оправдываю, но это работа тренера, как играет команда.

- Врач «Динамо» сказал, что Бителло выбыл на месяц. Насколько команде его не хватало вчера и будет в будущем?

- Это один из креативных футболистов, через которых много играют. Он может отдать последний пас. Конечно, его будет не хватать. Хотя Фомин в первом тайме выглядел очень прилично в плане организации игры, подыгрыше. Но во втором тайме у него появился такой брак в передачах, о чем можно говорить?

Елена Григорьевская