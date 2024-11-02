Рахимич: «Акинфеев может играть до 45»

Бывший футболист столичного ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о карьере вратаря «армейского» клуба Игоря Акинфеева.

«Ему 39-й год идёт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья!» - передает слова Рахимича «Чемпионат».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он всю карьеру выступает за «армейский» коллектив. Срок действующего трудового соглашения между вратарем и московским клубом истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.

ЦСКА в этот уик-энд сыграет против «Спартака» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.