Широков оценил шансы в дерби ЦСКА и «Спартака»

Экс-футболист национальной команды России Роман Широков высказал мнение по поединку ЦСКА и «Спартака» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Неважно, в каком они состоянии сейчас. Единственное - ЦСКА играет дома, перед своими болельщиками. В связи с этим у «армейцев» есть небольшой процентик преимущества», - передает слова Широкова Metaratings.ru.

Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет в субботу, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. По итогам 13 туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице. «Народная команда» располагается на шестой строчке в чемпионате.