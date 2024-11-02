Роналдо подвёл итоги матча с «Динамо»

Бразильский форвард «Ростова» Роналдо дал комментарий после поединка со столичным «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Для нас ничья - хороший результат. Хотя, само собой, хотели три очка. Результат нормальный для нас. Не сомневаюсь, что победы к нам вернутся», - передает слова нападающего «Чемпионат».

После этого поединка «Ростов» набрал 14 баллов. Подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, имеет в своем активе 27 очков. Команда Марцела Лички находится на четвертой строчке в чемпионате страны.