Карраскаль рассказал, что хотел бы последовать примеру Дугласа Сантоса и получить российское гражданство

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий после матча с «Ростовом».

- Как вы оцениваете ничью с «Ростовом»? Почему не удалось дожать соперника на последних минутах, когда ваша команда устроила навал?

- Была очень интенсивная, интересная игра. У нас было много моментов, как в первом, так и во втором тайме, и нам не хватило всего чуть-чуть, чтобы набрать три очка.

- На днях Родри выиграл «Золотой мяч». Как вы к этому отнеслись? Может, симпатизировали другому претенденту?

- Считаю, это правильный выбор. Я его поддерживаю. Родри заслужил «Золотой мяч». Он хорошо выступает за сборную, и за «Манчестер Сити».

- Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?

- Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.

- У вас есть такое желание?

- Я бы хотел.

- Прошла почти половина чемпионата. Подведите промежуточные итоги сезона для «Динамо».

- В целом они положительные. В матче с «Ростовом» мы должны были выигрывать, но не досчитались двух очков. Нам еще есть над чем работать.

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Елена Григорьевская