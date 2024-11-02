Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова» - Сутормин - о словах тренера о возможной отставке эксклюзив

02 Ноября 2024 • 10:55 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Ростов

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо» и подвёл промежуточные итоги для своей команды. 

- Насколько вы довольны ничьей с «Динамо»? Наверняка до игры согласны были увезти очко из Москвы?

- Может, и согласны бы, но хотели выиграть. В итоге заработали одно очко. До этого в тех моментах, в которых нам не должны были забивать, залетали мячи, но с «Динамо» вышло по-другому. 

- Как оцениваете нынешнюю непростую ситуацию «Ростова»? Команда уже выбирается из нее?

- Мы сами себя загнали в такую ситуацию, и надо из нее выбираться. Делаем для этого все возможное. Ничья с «Динамо» даст нам небольшой толчок, чтобы все исправлять. 

- После матча с «Ахматом» Валерий Карпин сказал, что его посещают мысли об отставке. Как вы восприняли его слова?

- Спокойно. Работаем. Если будут какие-то изменения, Валерий Георгиевич всем об этом объявит. Но мы бы хотели, чтобы он оставался у руля «Ростова».

- «Золотой мяч» завоевал Родри. Вы согласны с таким выбором?

- Я спокойно к этому отнесся. Даже не следил за церемонией. У нас есть свои задачи. Надо поздравить его и все.

- Прошла почти половина чемпионата. Как оцените промежуточные итоги для «Ростова»?

- Они скорее неудовлетворительные, потому что команда идет близко к зоне стыковых матчей. Но у нас есть время, чтобы исправить положение, и мы будем стараться это сделать до зимней паузы.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Сутормин

Новости по матчу

Сегодня, 02 Ноября
10:55
«Мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова» - Сутормин - о словах тренера о возможной отставке
01 Ноября
21:51
Кутицкий: «Приятно забивать на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию»
21:46
Генеральный директор «Динамо»: «По игре вопросов нет»
21:45
Карпин: «Первый тайм не понравился, второй тайм получше, результат соответственно 50 на 50»
21:35
Личка: «Во втором тайме футбола не было» 1
20:57
Дождливая ничья в Москве: «Динамо» и «Ростов» за три минуты обменялись голами в первом матче 14-го тура
19:31
«Ростов» с московским «Динамо» обменялись голами в течение двух минут 1
18:57
Личка: «Уверен, что потеря Бителло не будет серьёзной для команды»
18:47
Карпин: «Где-то влияет на футболистов боязнь опять не выиграть»
18:30
«Динамо» Москва - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:34
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
11:14
Гершкович рассказал, как «Динамо» может выйти из кризиса в обороне
02:02
Динамо Москва - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Непомнящий: «Жду боевой матч»
01:22
Булыкин: «Динамо» победит»
31 Октября
22:02
​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»
19:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Ростов РПЛ — 1 ноября 2024
18:53
Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч
17:22
Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ 1
16:30
Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты
16:23
Орещук: «Меня радует Лунёв»
14:12
Лесовой — о базе «Динамо»: «Просто космос, редкость даже для топ-лиг»
11:50
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 1 ноября 2024
30 Октября
19:51
Кирьяков – о «Ростове»: «Команда плывёт»
13:54
Канчельскис призвал «Ростов» принять реальность: Они никогда не будут чемпионами
29 Октября
23:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Ростов чемпионата России – 1 ноября 2024
18:25
В «Ростове» высказались о возможном уходе Карпина
17:33
Шалимов выделил главную проблему «Динамо»
28 Октября
16:46
Личка оценил игру Лунёва
16:16
Барбоза объяснил, почему не верит в отставку Карпина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.11.24 в 18:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.56 4.00 5.60
Видео
02.11.24 в 18:00
Зенит Зенит
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.19 6.00 16.00
Видео
02.11.24 в 20:45
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.40 3.65 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Ноября
11:06 · Россия. Премьер-лига
Роналдо подвёл итоги матча с «Динамо»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Григорян дал уверенный прогноз на дерби ЦСКА - «Спартак»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Рахимич: «ЦСКА - «Спартак» - самая принципиальная игра в России»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «ЦСКА размажет «Спартак» 1
09:32 · Россия. Премьер-лига
Рахимич: «Всем гегемония «Зенита» надоела»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: «Хочу видеть Головина вместо Модрича в «Реале»
09:23 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Спартак»: кто победит, и где смотреть матч
09:20 · Россия. Премьер-лига
Спайич назвал самую сильную команду России - это не «Зенит»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Врач «Динамо»: «После матча Лунёва стало беспокоить колено»
09:09 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили сроки восстановления Бителло
09:03 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Ростов» справится с задачей не вылететь»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин высказался об ошибке Лунёва в матче с «Ростовом»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал результат дерби ЦСКА - «Спартак»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Ещенко рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить ЦСКА
08:26 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Зенита» и «Динамо» Махачкала 1
08:20 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Рубин»
04:40 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» повторил худшую серию без побед при Валерии Карпине
03:48 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Пьянич не будет пахать»
03:23 · Россия. Премьер-лига
​Нигматуллин: «Понимаю намерение Хайкина»
03:13 · Россия. Премьер-лига
​Боярский: «В последних матчах Мостовой проявил себя максимально» 1
02:24 · Россия. Премьер-лига
​Депутат рассказал, как в Госдуме относятся к футболу
01:01 · Россия. Премьер-лига
​Чанов: «Акинфеева не надо настраивать»
01 Ноября
21:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса ответил на вопрос о будущем футболиста эксклюзив
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий: «Приятно забивать на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Динамо»: «По игре вопросов нет»
Все новости