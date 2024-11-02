«Мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова» - Сутормин - о словах тренера о возможной отставке

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо» и подвёл промежуточные итоги для своей команды.

- Насколько вы довольны ничьей с «Динамо»? Наверняка до игры согласны были увезти очко из Москвы?

- Может, и согласны бы, но хотели выиграть. В итоге заработали одно очко. До этого в тех моментах, в которых нам не должны были забивать, залетали мячи, но с «Динамо» вышло по-другому.

- Как оцениваете нынешнюю непростую ситуацию «Ростова»? Команда уже выбирается из нее?

- Мы сами себя загнали в такую ситуацию, и надо из нее выбираться. Делаем для этого все возможное. Ничья с «Динамо» даст нам небольшой толчок, чтобы все исправлять.

- После матча с «Ахматом» Валерий Карпин сказал, что его посещают мысли об отставке. Как вы восприняли его слова?

- Спокойно. Работаем. Если будут какие-то изменения, Валерий Георгиевич всем об этом объявит. Но мы бы хотели, чтобы он оставался у руля «Ростова».

- «Золотой мяч» завоевал Родри. Вы согласны с таким выбором?

- Я спокойно к этому отнесся. Даже не следил за церемонией. У нас есть свои задачи. Надо поздравить его и все.

- Прошла почти половина чемпионата. Как оцените промежуточные итоги для «Ростова»?

- Они скорее неудовлетворительные, потому что команда идет близко к зоне стыковых матчей. Но у нас есть время, чтобы исправить положение, и мы будем стараться это сделать до зимней паузы.

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Елена Григорьевская