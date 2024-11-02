Григорян дал уверенный прогноз на дерби ЦСКА - «Спартак»

Российский специалист Александр Григорян высказал мнение о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата страны.

«Я уверен, что будет результативная игра. У этих клубов в карме написано: «За 100 лет вы один раз сыграете вничью со счётом 0:0». И этот матч уже был сыгран», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии противостояния «армейский» коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» находятся на шестой позиции.