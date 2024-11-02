Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, определилась ли его команда с первым номером, поскольку в нынешнем чемпионате Карпин дал поиграть трем голкиперам своего клуба.

- В этом сезоне «Ростов» задействовал трех своих вратарей: Одоевского, Ятимова и Ханкича. У кого из них вы видите больший потенциал?

- У Ятимова и Одоевского потенциал очень большой и по возрасту, и по тому, что они еще не наигрались в футбол. Мы с этим расчетом их и брали в команду. На всех троих наших вратарей было 9 матчей в РПЛ, когда они пришли. У нас не было ни одного голкипера, который сыграл бы сто или просто много матчей. Мы начинали с нуля.

- Вы говорили, что долго определялись с первым номером «Ростова». В чем была сложность?

- Мы давали шанс всем ребятам. Чтобы объективно понять, на что голкипер способен, надо, чтобы он сыграл минимум пять – шесть матчей. Один – два матча любой сильный вратарь может сыграть плохо, а слабый – удачно.

- Сейчас первый номер уже определен?

- Сейчас нам уже легче определяться. Когда вратарь играет так, как Ятимов – к нему ноль вопросов.

- В матче «Динамо» - «Ростов», вратарь соперника Лунёв совершил «привоз». С чем связана такая ошибка опытного футболиста?

- Это идет от стиля игры, который выбрал главный тренер.

- У «Ростов», кстати, тоже бывают такие оплошности.

- Конечно. У нас была такая же ошибка, у «Оренбурга», тоже. У «Спартака», кстати, если вы помните. То есть, там, где тренеры требуют от вратарей играть в такой футбол, такие оплошности будут. Скажу больше, даже если на месте голкипера будет полевой игрок, то в этой ситуации, и он будет ошибаться, потому что там идет очень большой риск.

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Елена Григорьевская