Рахимич: «ЦСКА - «Спартак» - самая принципиальная игра в России»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о дерби между «армейцами» и «Спартаком».

«ЦСКА - «Спартак» - самая принципиальная игра в России. Каждая такая игра со «Спартаком» была принципиальной и значимой, дерби в такой атмосфере - это фантастика», - передает слова Рахимича «Чемпионат».

Матч ЦСКА против «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого поединка «армейский» клуб занимает пятое место в турнирной таблице, а «народная команда» находится на шестой позиции.