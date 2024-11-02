Радимов: «ЦСКА размажет «Спартак»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мыслями о дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА размажет «Спартак». Мы это видели в матчах и с «Локомотивом», и с «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет. Матч завершится со счётом 3:1 в пользу ЦСКА», - сделал прогноз эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток запланирован в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на шестой позиции.