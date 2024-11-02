Рахимич: «Всем гегемония «Зенита» надоела»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением насчет гегемонии петербургского «Зенита» в российском чемпионате.

«Всем гегемония «Зенита» надоела. «Зенит» из года в год берёт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», - цитирует Рахимича «Чемпионат».

Напомним, что петербургский коллектив шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака оформили требл.

По итогам 13 туров нынешнего сезона Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 30 баллов и занимают вторую строчку в таблице. «Зенит» отстает от идущего первым «Краснодара» на три очка.