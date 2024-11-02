Экс-игрок ЦСКА: «Хочу видеть Головина вместо Модрича в «Реале»

Бывший игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич рассказал, в каком европейском гранде хотел бы увидеть российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет», - рассказал Рахимич в интервью «Чемпионату».

Россиянин защищает цвета монегасков с лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний хавбек сыграл восемь поединков без голевых действий. Срок действующего трудового соглашения Александра с «Монако» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.