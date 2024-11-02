​ЦСКА – «Спартак»: кто победит, и где смотреть матч

Сегодня, 2 ноября 2024 года, в центральном матче 14-го тура чемпионата России по футболу сразятся ЦСКА и московский «Спартак». Футбольный поединок начнётся на 20:45 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор ЦСКА одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 41,5%, ничья возможна с вероятностью в 27,9%, а вот победа «Спартака» оценена в 30,6%.

Федеральный общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет этот матч в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 20:00 мск.

Прямую трансляцию матча ЦСКА – «Спартак» вы также сможете найти на нашем спортивном портале.