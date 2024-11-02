Спайич назвал самую сильную команду России - это не «Зенит»

Бывший футболист «Краснодара» Урош Спайич поделился мнением о перспективах «быков» в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Краснодар» - самая сильная команда России. Они даже выиграли все матчи в Москве. Это показатель того, что «Краснодар» готов. Надеюсь, именно с Мусаевым получится взять титул», - передает слова Уроша «Чемпионат».
После 13 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 33 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. Топ-3 замыкает столичный «Локомотив».
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