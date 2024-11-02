Врач «Динамо»: «После матча Лунёва стало беспокоить колено»

Главный доктор московского «Динамо» Александр Родионов в разговоре с представителями СМИ поведал о состоянии голкипера команды Андрея Лунёва после встречи с «Ростовом».

«После матча Лунёва стало беспокоить колено. Посмотрим, что будет сегодня, проведем осмотр и узнаем состояние Андрея. Время в любом случае есть», - приводятся слова врача на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что матч «Динамо» против «Ростова» завершился вничью со счетом 1:1. «Бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Лунёв в этом сезоне поучаствовал в 14 поединках московского коллектива, в которых пропустил 16 голов.