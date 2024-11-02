В «Динамо» сообщили сроки восстановления Бителло

Александр Родионов, который является главным врачом московского «Динамо», поделился мыслями о повреждении полузащитника команды Бителло.

«Перелом ребра. По медицинским канонам перелом должен полностью срастись, чтобы игрока начать нагружать. 4 недели от перелома до возвращения в общую группу», - передает слова врача «Спорт-Экспресс».

В рамках 14-го тура чемпионата России динамовцы на своем поле принимали «Ростов». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «бело-голубые» померяются силами с «Пари НН». Встреча пройдет 9 ноября.