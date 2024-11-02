Комличенко: «Ростов» справится с задачей не вылететь»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказал мнение о турнирном положении своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Справимся с задачей не вылететь из РПЛ. После слов Карпина об отставке все продолжается в рабочем режиме, это никак не отражается на команде», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Накануне «Ростов» на выезде сыграл против столичного «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. После 14 туров Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 14 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.