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Тюкавин высказался об ошибке Лунёва в матче с «Ростовом»

02 Ноября 2024 • 08:57 Комментировать

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с журналистами поделился мнением об ошибке вратаря команды Андрея Лунёва во вчерашнем поединке Премьер-лиги с «Ростовом».

«В раздевалке команда подбодрила Лунева. Ничего страшного не произошло. Разберемся с моментом и будем двигаться дальше», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Динамо» набрало 27 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с «Пари НН». Игра запланирована на 9 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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