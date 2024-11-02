Тюкавин высказался об ошибке Лунёва в матче с «Ростовом»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с журналистами поделился мнением об ошибке вратаря команды Андрея Лунёва во вчерашнем поединке Премьер-лиги с «Ростовом».

«В раздевалке команда подбодрила Лунева. Ничего страшного не произошло. Разберемся с моментом и будем двигаться дальше», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Динамо» набрало 27 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с «Пари НН». Игра запланирована на 9 ноября.