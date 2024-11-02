Бубнов предсказал результат дерби ЦСКА - «Спартак»

В центральном матче 14-го тура Премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе примет «Спартак». Об этом противостоянии поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Команды приблизительно равны по силе, никому нельзя отдать преимущество. Скорее всего, забьют обе команды, но победителя в этой игре, вероятно, не будет», - передает слова эксперта Sportbox.

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии противостояния подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице, а команда Деяна Станковича находится на шестой позиции.