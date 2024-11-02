Ещенко рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко в беседе с журналистами поделился мыслями о грядущей встрече ЦСКА и «красно-белых» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Команды плюс-минус равны. Если «Спартак» допустит меньше ошибок в обороне и сыграет прагматично впереди, то сможет выиграть дерби», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Московское дерби ЦСКА и «Спартака» состоится сегодня, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». После 13 туров Премьер-лиги «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.