Бубнов дал прогноз на матч «Зенита» и «Динамо» Махачкала

Петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» проведут поединок в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Своим прогнозом на этот матч поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«3:0. Питерский коллектив после потери очков с «Локомотивом» будет стремиться побеждать, стоит ждать крупного счёта. Разница в классе очень большая», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенита» и «Динамо» состоится в субботу, 2 ноября, начало противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени. Перед этой встречей петербургская команда с 30 баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а махачкалинцы (12) располагаются на 11-й позиции.