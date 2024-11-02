Бубнов назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Рубин»

В рамках 14-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на домашнем стадионе примет казанский «Рубин». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Казанцы стали хуже играть в обороне. Команда Рахимова больше пропускает, чем в начале сезона. «Локомотив» же на ходу, шикарно играют в атаке», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч «Локомотив» - «Рубин» состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени. После 13 туров «железнодорожники» занимают третье место в таблице, а казанская команда идет на седьмой строчке.