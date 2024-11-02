​«Ростов» повторил худшую серию без побед при Валерии Карпине

В российском футболе стартовал четырнадцатый тур Премьер-лиги, и в первом же матче тура московское «Динамо» принимало «Ростов». Игра закончилась со счётом 1:1 команды заработали по очку. Для «Ростова» это уже был седьмой безвыигрышный матч подряд, что стало повторением худшей серии клуба при Валерии Карпине.

Следующий матч, если в нём «Ростов» не добьётся победы, станет антирекордом команды при нынешнем наставнике. А состоится он девятого ноября - «Ростов» примет подмосковные «Химки». Сейчас «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.