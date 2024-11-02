​Пономарёв: «Пьянич не будет пахать»

В российском футболе начались матчи четырнадцатого тура РПЛ. Центральной встречей тура считается матч двух московских клубов, ЦСКА и «Спартака». Ветеран армейского клуба Владимир Пономарёв, в прошлом защищавший цвета советской сборной, скептически настроен по поводу ЦСКА.

Он считает, что игра команды далека от идеала в настоящий момент.Ттакже ему не очень не внушает доверия боснийский полузащитник Миралем Пьянич, присоединившийся к ЦСКА некоторое время назад.

- Полузащита с приходом Пьянича, как говорится, бабушка надвое сказала. Сам босниец уже в возрасте. Он не будет пахать, хочет на хороших и чистых мячах двигаться, раздавать пасы и быть на виду. Нет, так не получится! - цитирует Пономарёва betonmobile.ru.