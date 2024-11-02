​Нигматуллин: «Понимаю намерение Хайкина»

Как стало известно, российский голкипер Никита Хайкин задумал получить норвежское гражданство, он надеется, что в составе сборной Норвегии ему будет легче попасть на крупный международный турнир.

Намерение Хайкина прокомментировал другой бывший вратарь российской сборной - Руслан Нигматуллин. Он считает, что у Хайкина есть неплохие шансы стать главным голкипером норвежской сборной:

- Если есть такое желание, есть такая возможность, пусть получает. Уверен, что получить место вратаря сборной Норвегии у Хайкина больше шансов, чем стать основным вратарем сборной России, - цитирует слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».