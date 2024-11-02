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​Боярский: «В последних матчах Мостовой проявил себя максимально»

02 Ноября 2024 • 03:13 Комментировать
Зенит
...
Динамо Махачкала
1 1.25 X 5.90 2 15.00
Через 14 ч. 16 мин.

В питерском «Зените» выбрали лучшего игрока октября, им стал Андрей Мостовой. Выбор болельщиков питерского клуба прокомментировал Михаил Боярский, народный артист России. Он считает награду заслуженной.

- Не скажу, что он лучший, но точно очень заметный. В последних матчах проявлял себя максимально. Это звание переходящее, но на сегодняшний день Андрей его заслуживает. Поздравляю его, молодец, - цитирует слова Боярского «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице, он на три очка отстаёт от «Краснодара». В субботу он примет «Динамо» из Махачкалы.


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ЗЕНИТ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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