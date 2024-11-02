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​Депутат рассказал, как в Госдуме относятся к футболу

02 Ноября 2024 • 02:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 17 ч. 4 мин.

Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков рассказал, как в законодательном органе относятся к футболу. Вопрос об этом прозвучал в преддверии главного матча четырнадцатого тура в российском футболе - в нём между собой сразятся московские клубы «Спартак» и ЦСКА.

- Конечно, в Госдуме есть болельщики и ЦСКА, и «Спартака». Немало депутатов следит за футболом, обсуждаем в кулуарах. Но все в рамках приличия, мы болеем миролюбиво, - цитирует слова депутата «ВсеПроСпорт».

Напомним, что действующим чемпионом страны является питерский «Зенит».

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