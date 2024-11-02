ЦСКА – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Николича и Станковича на супердерби

В четырнадцатом туре чемпионата России между собой сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

ЦСКА: Акинфеев (вр), Круговой, Мойзес, Роша, Дивеев, Келлвен, Пьянич, Зделар, Файзуллаев, Обляков, Мусаев.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Пруцев, Медина, Барко, Бонгонда, Угальде.

В предыдущем туре чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а «Спартак» победил «Пари НН» (2:0). В таблице у «красно-синих» 24 очка, «красно-белые» имеют в своём активе 22 балла.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 2 ноября, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов