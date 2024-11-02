​Чанов: «Акинфеева не надо настраивать»

В российском чемпионате начался четырнадцатый тур, центральной его встречей станет матч между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». Бывшего голкипера ЦСКА и тренера вратарей этого клуба, Вячеслава Чанова, спросили, нужно ли как-то дополнительно настраивать на дерби Игоря Акинфеева - капитана и основного вратаря «армейцев».

- Надо ли как-то настраивать Акинфеева перед дерби? Нет, этого не требовалось, все и так все понимают. Отношение к таким матчам передаётся из поколения в поколение, - цитирует слова Чанова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт второго ноября.