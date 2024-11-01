Агент Фукса ответил на вопрос о будущем футболиста

Агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, выступающего на правах аренды за «Атлетико Минейро», Антонио Ногейра в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном возращении футболиста в московский клуб.

«Давайте поговорим о будущем Бруно после окончания сезона в бразильской Серии А. Сейчас не время говорить об этом», - приводит слова Ногейры наш журналист Сергей Румянцев.

25-летний бразилец сыграл 41 матч за «Атлетико Минейро» в нынешнем сезоне, отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Контракт Фукса с московским ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.