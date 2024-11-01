Кутицкий: «Приятно забивать на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию»

Защитник «Динамо» Москва Александр Кутицкий дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Приятно забивать. Конечно, приятнее, когда команда выигрывает. Будем стараться побеждать.

- Что почувствовал, когда забил гол? Сбылась детская мечта, что-то еще?

- Конечно, приятно на домашнем стадионе при своих болельщиках, когда после гола кричат фамилию. Поэтому буду продолжать.

- Сегодня показалось, что ты даже чаще подключался к атакам, чем обычно. С чем это было связано - установка тренера или твое личное желание чаще ходить вперед?

- Я видел крайнего нападающего «Ростова», он опускался в опорную зону, потому что у них вся команда дисциплинированная, поэтому я как бы тоже поднимался за ним. Увидел момент, когда можно подключиться, поэтому воспользовался этой ситуацией.

- В очередном матче подряд динамовцы выходят с четырьмя номинальными центральными защитниками. В этой связи удобно играть или нет, как это вообще всё выглядит твоими глазами?

- У нас универсальные игроки, поэтому что Робби, Нико, я можем сыграть справа, слева, в центре. Нормально.

- Проблем в обороне из-за этого не возникает? Как тебе кажется?

- Я думаю, нет.