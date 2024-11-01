Карпин: «Первый тайм не понравился, второй тайм получше, результат соответственно 50 на 50»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Как вам в целом игра, насколько вы удовлетворены действиями своей команды?

- 50 на 50, так скажем. Первый тайм не понравился, второй тайм получше. Результат соответственно 50 на 50.

- Прессинг помог забить мяч, похожий на то, что «Ростов» периодически пропускает. Так уж бывает. Была ли на это изначально ставка - душить, давить, прессинговать?

- Давить? Мы давим, когда мяч у вратаря, располагались один в один и всё.

- Можно называть момент с участием Нгамалё на 81-й минуте и выходом один на один ключевым эпизодом матча?

- Да, можно.

- Насколько в целом вам сегодня понравилась игра Ятимова? Несколько раз выручил, в том числе и другие эпизоды были в самой концовке.

- Достойно, я считаю, что достойно. Попросили упростить игру, так что не было с этим проблем. А то, что спасает, это работа его.

- Насколько Комаров сегодня заменил Глебова в центре поля?

- Абсолютно разные игроки. Что значит «заменил»? Глебова с Комаровым сравнивать невозможно. Поэтому и заменить. Так как Глебов умеет играть, Комаров так не может. Так как может Комаров, не может Глебов. Я думаю, первый раз на замену выходил в этой позиции. Но первый раз вообще играл в центре поля, так скажем. Достойно.

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- Чем можно объяснить тот факт, что «Ростов» во втором туре подряд молниеносно пропускает после забитых мячей?

- Ничем, не знаю.

- Только ли дело в концентрации?

- Дело не в концентрации. Причем тут концентрация? Второй раз? Голы то разные. Одно дело - мы оборонялись на своей половине поля и девять человек в своей штрафной, и забивают нам гол. А с «Ахматом» после нашей потери при выходе из обороны. Никакой параллели проводить нельзя.

- Сегодня было огромное количество офсайдов у вашей команды и у «Динамо». Чем это можно объяснить?

- Тем, что команды балансировали на линии. Было много передач за спину, поэтому нападающие или защитники хорошо выходили или нападающие неправильно располагались.

- С одной стороны «Ростов» опять не проиграл. Много лет, уже приятная традиция здесь, в Москве не проигрывать «Динамо». С другой стороны, ровно два месяца без побед в чемпионате. Что сегодня больше превалирует?

- Не проиграли который год, как вы говорите, это вообще ни о чем не говорит. А то, что нам нужны очки, три очка были бы нужны кровь из носа, мы их не брали, удовлетворения нет, конечно.